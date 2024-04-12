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Шипова (-) Александра Флегонтовна

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

После 06.08.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: - Флегонт Николаевич

Мать: - Любовь Ивановна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
20.09.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.123-124 ( Рождение №-52ж ) Крестная дочь - Анна Флегонтовна из д.Ивакино (сестра)
Бракосочетание
11.11.1909 ст.

Муж: - Николай Игнатьевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Шипова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: - Николай Игнатьевич

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
После 06.08.1912 ст.
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
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