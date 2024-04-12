Шипова (-) Александра Флегонтовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиПосле 06.08.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: - Флегонт Николаевич
Мать: - Любовь Ивановна
Восприемник
20.09.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.123-124 ( Рождение №-52ж ) Крестная дочь - Анна Флегонтовна из д.Ивакино (сестра)
Бракосочетание
11.11.1909 ст.
Муж: - Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Шипова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: - Николай Игнатьевич
Смерть
После 06.08.1912 ст.