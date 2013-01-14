Фролов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1939
Дата смерти14.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1964
Дочь: Филатова (Фролова) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Фролова Тамара Ивановна
Александровка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.01.2013