Фролов Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1939

Дата смерти

14.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1964

Дочь: Филатова (Фролова) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Фролова Тамара Ивановна

Александровка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.01.2013

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