Матюхина (Сидорина) Ирина Евменевна (Менеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.08.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1910
Дочь: Матюхина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
17.08.1911
Дочь: Матюхина Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
26.05.1913
Сын: Матюхин Игнатий Николаевич
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
09.10.1914
Сын: Матюхин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
17.12.1915
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
26.04.1917
Дочь: Матюхина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич