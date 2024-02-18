Матюхина (Сидорина) Ирина Евменевна (Менеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Сидорина) Ирина Евменевна (Менеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1881

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1910

Дочь: Матюхина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.08.1911

Дочь: Матюхина Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.05.1913

Сын: Матюхин Игнатий Николаевич

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.10.1914

Сын: Матюхин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.12.1915

Сын: Матюхин Илья Николаевич

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.04.1917

Дочь: Матюхина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Матюхин Николай Сергеевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область

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