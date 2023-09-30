Проскурнин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурнина Алина Александровна
Мать ребёнка: Проскурнина Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проскурнина Олеся Александровна
Мать ребёнка: Проскурнина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
03.12.2012
Дочь: Проскурнина Алина Александровна
Мать ребёнка: не указана