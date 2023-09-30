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Проскурнин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1979

Отец: Проскурнин Сергей Васильевич

Мать: Проскурнина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурнина Алина Александровна

Мать ребёнка: Проскурнина Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурнина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проскурнина Олеся Александровна

Мать ребёнка: Проскурнина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
03.12.2012

Дочь: Проскурнина Алина Александровна

Мать ребёнка: не указана

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