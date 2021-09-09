Лялинский Виктор Федорович
Место рожденияМосковская обл., с. Дегунино
Дата рождения10.10.1947
Дата смерти09.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1947
Московская обл., с. Дегунино
Рождение ребёнка
26.10.1977
Рождение ребёнка
03.12.1978
Рождение ребёнка
01.03.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лялинская Вера Ивановна
Смерть
09.09.2021