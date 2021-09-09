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Лялинский Виктор Федорович

Место рождения

Московская обл., с. Дегунино

Дата рождения

10.10.1947

Дата смерти

09.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1947

Отец: Лялинский Федор Герасимович

Мать: Лялинская Евдокия Федоровна

Московская обл., с. Дегунино
Рождение ребёнка
26.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лялинская Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лялинская Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лялинская Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялинская Вера Ивановна

Смерть
09.09.2021
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