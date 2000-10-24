Амелина Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелина Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1944

Дата смерти

24.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1944

Отец: Амелин Иван Леонтьевич

Мать: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
23.10.1968

Дочь: Борисова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Борисов Юрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Борисов Юрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Юрий Яковлевич

Смерть
24.10.2000
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