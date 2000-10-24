Амелина Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1944
Дата смерти24.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1944
Отец: Амелин Иван Леонтьевич
Мать: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
23.10.1968
Дочь: Борисова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Борисов Юрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Борисов Юрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.2000