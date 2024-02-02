Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Степан
Рождение ребёнка
1837
Сын: Петр Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Рождение ребёнка
1839
Сын: Яков Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лев Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Рождение ребёнка
1845
Сын: Леонтий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Рождение ребёнка
1847
Сын: Никита Прохоров
Отец ребёнка: Прохор
Смерть
Неизвестно