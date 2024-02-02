Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Петр Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Рождение ребёнка
1839

Сын: Яков Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лев Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Рождение ребёнка
1845

Сын: Леонтий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Рождение ребёнка
1847

Сын: Никита Прохоров

Отец ребёнка: Прохор

Смерть
Неизвестно
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