Климов - Клементьев Платон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов - Клементьев Платон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

18.09.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Феодосья

Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Климова Мария Платоновна

Мать ребёнка: Клюева Прасковья Петровна

Смерть
18.09.1865 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Михайло Архангельская церковь г. Белебея 18.09.1865 запись о смерти Климова Платона Алексеевича в возрасте 71 года (что видимо преувеличено на 10 лет, фактически возраст около 60-61года) от головно... Показать все
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