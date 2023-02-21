Климов - Клементьев Платон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти18.09.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Феодосья
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Климова Мария Платоновна
Мать ребёнка: Клюева Прасковья Петровна
Смерть
18.09.1865 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Михайло Архангельская церковь г. Белебея 18.09.1865 запись о смерти Климова Платона Алексеевича в возрасте 71 года (что видимо преувеличено на 10 лет, фактически возраст около 60-61года) от головно... Показать все