Уколова -- Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколова -- Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Уколов Иван Александрович

Отец ребёнка: Уколов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Уколов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Уколов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Уколов Иван Александрович

Отец ребёнка: Уколов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Уколов Федор Александрович

Отец ребёнка: Уколов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уколов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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