Уколова -- Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Уколов Иван Александрович
Отец ребёнка: Уколов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Уколов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Уколов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Уколов Иван Александрович
Отец ребёнка: Уколов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Уколов Федор Александрович
Отец ребёнка: Уколов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно