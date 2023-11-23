Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Иван Васильев
Мать: Ксения Алексеева
ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Хиона Васильева
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
ГАЯО фонд 230 опись 14 дело 2540Ревизские сказки церквей сел Борисоглебского уезда за 1795гс. МарфиноСвященник Иван Васильев 55у него жена Ксения Алексеева 54у них дети:Василий 21...определен в оное... Показать все
Смерть
Неизвестно