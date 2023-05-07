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Алексенко Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1946

Отец: Алексенко Василий Захарович

Мать: Курилова Анастасия Сергеевна

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