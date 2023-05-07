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Алексенко Валентина Васильевна
Алексенко Валентина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.1946
Пол
Женский
Отец
Алексенко Василий Захарович
1914 г.р.
Мать
Курилова Анастасия Сергеевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1946
Отец:
Алексенко Василий Захарович
Мать:
Курилова Анастасия Сергеевна
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