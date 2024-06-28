Шемякин Спиридон Андреев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемякин Варфоломей Спиридонов
Мать ребёнка: Шемякина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемякин Никита Спиридонов
Мать ребёнка: Шемякина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Коновалова (Шемякина) Дарья Спиридонова
Мать ребёнка: Шемякина Евдокия Максимова
Смерть
Неизвестно