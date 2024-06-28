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Шемякин Спиридон Андреев

Место рождения

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Варфоломей Спиридонов

Мать ребёнка: Шемякина Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Никита Спиридонов

Мать ребёнка: Шемякина Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Коновалова (Шемякина) Дарья Спиридонова

Мать ребёнка: Шемякина Евдокия Максимова

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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