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Адигамов Фаттахдин Галиакбарович

Место рождения

д.Абдулово, Бурзянская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1915

Дочь: Хабибуллина (Адигамова) Нагима Фаттахдиновна

Мать ребёнка: Адигамова (Халитова) Ситдыкый Ганиевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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