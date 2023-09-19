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Окуловский Сергей Фролов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1736 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Окуловский Фрол Кондратьев

Мать: Окуловская Софья Зотеева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1782 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 179 об.
Место жительства
1787
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Василий Ларионов Фитина (50 лет в 1787 г.), го жена Стефанида Васильева (46 лет в 1787 г.), их дети: Герасим (18 лет), Артемон (13 лет), Анна (16 лет), Акилина (10 лет), их подворница вдова крестьянс... Показать все
Военная служба
1789
Рекрут 1789
Смерть
Неизвестно

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