Окуловский Сергей Фролов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
12 лет в 1782 году ГАТО (Тобольск). 154-8-183. РС Шатровской волости 1795, д.Ожогина, л. 179 об.
Место жительства
1787
Василий Ларионов Фитина (50 лет в 1787 г.), го жена Стефанида Васильева (46 лет в 1787 г.), их дети: Герасим (18 лет), Артемон (13 лет), Анна (16 лет), Акилина (10 лет), их подворница вдова крестьянс... Показать все
Военная служба
1789
Рекрут 1789
Смерть
Неизвестно