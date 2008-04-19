Яковлева Евгения Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Евгения Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1925

Дата смерти

19.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1925

Отец: не указан

Мать: Яковлева Анна

Рождение ребёнка
23.08.1947

Сын: Яковлев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Яковлев Александр

Рождение ребёнка
23.08.1947

Сын: Яковлев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1952

Сын: Яковлев Генадий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1952

Сын: Яковлев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.06.1955

Дочь: Быкова Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.06.1955

Дочь: Яковлева Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.04.2008
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