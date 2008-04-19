Яковлева Евгения Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1925
Дата смерти19.04.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1925
Мать: Яковлева Анна
Рождение ребёнка
23.08.1947
Сын: Яковлев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Яковлев Александр
Рождение ребёнка
23.08.1947
Сын: Яковлев Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1952
Сын: Яковлев Генадий Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1952
Сын: Яковлев Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1955
Дочь: Быкова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
02.06.1955
Дочь: Яковлева Людмила Александровна
Смерть
19.04.2008