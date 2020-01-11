Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1932
Дата смерти11.01.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1932
Отец: Бурнашов Роман
Мать: Бурнашова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1956
Отец ребёнка: Тархов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.01.1959
Дочь: Тарабанова (Тархова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Тархов Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.01.1962
Дочь: Харитонова (Тархова) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Тархов Алексей Игнатьевич
Смерть
11.01.2020