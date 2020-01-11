Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1932

Дата смерти

11.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1932

Отец: Бурнашов Роман

Мать: Бурнашова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тархов Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
14.03.1956

Сын: Тархов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Тархов Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
08.01.1959

Дочь: Тарабанова (Тархова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Тархов Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
02.01.1962

Дочь: Харитонова (Тархова) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Тархов Алексей Игнатьевич

Смерть
11.01.2020

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