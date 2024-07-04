Пестов Иван Савватьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Иван Савватьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Аl
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пестов Савватий

Мать: Пестова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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