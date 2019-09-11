(Садикова) Вера Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Садикова) Вера Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1954

Дата смерти

11.09.2019

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1954

Отец: Садиков Вадим Иванович

Мать: Садикова (Бардакова) Раиса Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Королёв, Королев, Московская область
Смерть
11.09.2019
Королёв, Королев, Московская область

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