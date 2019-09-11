(Садикова) Вера Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1954
Дата смерти11.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.09.2019