Петрякова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липатова Валентина Александрова
Отец ребёнка: Петряков Александр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Петряков Александр Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Николай Александрович
Отец ребёнка: Петряков Александр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно