(Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
18.05.1836
Муж: Павел Карпов
Рождение ребёнка
15.02.1839
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Павел Карпов
Рождение ребёнка
01.01.1841
Сын: Михаил Павлович
Отец ребёнка: Павел Карпов
Рождение ребёнка
14.10.1842
Сын: Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Павел Карпов
Рождение ребёнка
15.11.1844
Сын: Александр Павлович
Отец ребёнка: Павел Карпов
Рождение ребёнка
22.12.1846
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Павел Карпов
Рождение ребёнка
27.09.1849
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Павел Карпов
Рождение ребёнка
12.09.1854
Сын: Феодор Павлович
Отец ребёнка: Павел Карпов
Рождение ребёнка
15.11.1856
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Павел Карпов
Смерть
Неизвестно