Арский Дорофей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1889
Дата смерти06.09.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1889
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. Восприемники: Отиев Гордей Яковлевич Пустовитова Прасковея Никаноровна"
Смерть
06.09.1889
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. сын Арского Дмитрия Дементьевича от слабости