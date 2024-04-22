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Арский Дорофей Дмитриевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

04.06.1889

Дата смерти

06.09.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1889

Отец: не указан

Мать: Арская Матрона (Марфа) Кондратьевна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. Восприемники: Отиев Гордей Яковлевич Пустовитова Прасковея Никаноровна"
Смерть
06.09.1889
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. сын Арского Дмитрия Дементьевича от слабости
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