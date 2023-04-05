Честкова Света
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Честков Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Честков Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Честков Лев
Смерть
2001