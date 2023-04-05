Честкова Света — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честкова Света

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Честков Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Честков Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Честков Лев

Смерть
2001
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