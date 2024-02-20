Рудницкий Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкий Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рудницкий) Мария

Мать ребёнка: Рудницкая (Туровская) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудницкий Александр

Мать ребёнка: Рудницкая (Туровская) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рудницкая) Валентина

Мать ребёнка: Рудницкая (Туровская) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудницкий Олег

Мать ребёнка: Рудницкая (Туровская) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудницкая (Туровская) Валентина

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