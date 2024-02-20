Рудницкий Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рудницкий) Мария
Мать ребёнка: Рудницкая (Туровская) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудницкий Александр
Мать ребёнка: Рудницкая (Туровская) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рудницкая) Валентина
Мать ребёнка: Рудницкая (Туровская) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудницкий Олег
Мать ребёнка: Рудницкая (Туровская) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно