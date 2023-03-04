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Норин Мекурий Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Норин Василий Меркуриевич

Мать ребёнка: Норина Улина Никитина

Рождение ребёнка
1680

Сын: Норин Емельян Меркуриевич

Мать ребёнка: Норина Улина Никитина

Рождение ребёнка
1690

Сын: Норин Афонасий Меркуриевич

Мать ребёнка: Норина Улина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норина Улина Никитина

Место жительства
Неизвестно
Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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