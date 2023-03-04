Норин Мекурий Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1670
Сын: Норин Василий Меркуриевич
Мать ребёнка: Норина Улина Никитина
Рождение ребёнка
1680
Сын: Норин Емельян Меркуриевич
Мать ребёнка: Норина Улина Никитина
Рождение ребёнка
1690
Сын: Норин Афонасий Меркуриевич
Мать ребёнка: Норина Улина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Норина Улина Никитина
Место жительства
Неизвестно
Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710