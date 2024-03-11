Nichbisi Davit Ohanyants Of
Место рожденияKvemo Nichbisi, Georgia (Republic of)
Дата рождения1795
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Ohan
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ohanyants Hakob
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ohanyants (Ohanashvili) Zorab
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: O(H)Nanyants Marjan
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1850