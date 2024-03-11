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Nichbisi Davit Ohanyants Of

Место рождения

Kvemo Nichbisi, Georgia (Republic of)

Дата рождения

1795

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Ohan

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ohanyants Hakob

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ohanyants (Ohanashvili) Zorab

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ohanyants Tadevos Tato

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: O(H)Nanyants Marjan

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1850

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