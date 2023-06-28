Бесчастный Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.03.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1988
Дочь: Полехина Елена Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1991
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
06.02.2003
Жена: не указана