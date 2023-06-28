Бесчастный Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесчастный Юрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.03.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1988

Дочь: Полехина Елена Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1991

Сын: Бесчастный Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
06.02.2003

Жена: не указана

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