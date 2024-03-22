Иванцова (Горковенко) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванцова (Горковенко) Ирина Евгеньевна

Иванцова (Горковенко) Ирина Евгеньевна

avatar

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

24.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1952

Отец: Горковенко Евгений Иванович

Мать: Горковенко Валентина Афанасьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Образование
С 01.09.1970 по 20.06.1975
СГУим. Чернышевского
Высшее | Кандидат педагогических наук
Бракосочетание
28.07.1973

Муж: Иванцов Владимир Анатольевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Witnesses:ГригорьеваМ.В., Кравченко В.Б.
Рождение ребёнка
04.04.1975

Дочь: Гераничева Дина Владимировна

Отец ребёнка: Иванцов Владимир Анатольевич

Работа или профессия
С 05.?.?
Дворец творчества детей и молодежи
Директор
Место жительства
Неизвестно
Днепропетровская дом 2 кв 112
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Godparents:Евгений Иосифович Зубович | Свято-Троиц.собор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close