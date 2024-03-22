Иванцова (Горковенко) Ирина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1952
Образование
С 01.09.1970 по 20.06.1975
СГУим. Чернышевского
Высшее | Кандидат педагогических наук
Бракосочетание
28.07.1973
Witnesses:ГригорьеваМ.В., Кравченко В.Б.
Рождение ребёнка
04.04.1975
Дочь: Гераничева Дина Владимировна
Отец ребёнка: Иванцов Владимир Анатольевич
Работа или профессия
С 05.?.?
Дворец творчества детей и молодежи
Директор
Место жительства
Неизвестно
Днепропетровская дом 2 кв 112
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Godparents:Евгений Иосифович Зубович | Свято-Троиц.собор