Колекин Ермолай Иванов До 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Колекин Ермолай Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1834, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Дети
Акишина (Колекина) Ольга Ермолаева1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акишина (Колекина) Ольга Ермолаева

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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