Колекин Ермолай Иванов
мужской, родился До 1834, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
Дети
Акишина (Колекина) Ольга Ермолаева1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акишина (Колекина) Ольга Ермолаева
Мать ребёнка: не указана
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно