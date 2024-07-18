Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1771 и 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федот Иванович
Отец ребёнка: Иван Семенов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Феодор Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно