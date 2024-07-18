Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1771 и 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1758 и 1777 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Федот Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Феодор Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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