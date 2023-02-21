- Анна Митрофановна
Место рожденияд. Булдаковская (Вятский уезд, Троицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1887 ст.
д. Булдаковская (Вятский уезд, Троицкая волость)
Бракосочетание
23.01.1906
Бракосочетание
23.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.
Дочь: Лысова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Лысов Констатин Алексеевич
Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.
Дочь: Лысова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Лысов Констатин Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.
Дочь: Лысова дочь Константиновна
Отец ребёнка: Лысов Констатин Алексеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1915 ст.
Дочь: Лысова дочь Константиновна
Отец ребёнка: Лысов Констатин Алексеевич