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- Анна Митрофановна

Место рождения

д. Булдаковская (Вятский уезд, Троицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Булдаковская (Вятский уезд, Троицкая волость)
Бракосочетание
23.01.1906

Муж: Лысов Констатин Алексеевич

Бракосочетание
23.01.1906 ст.

Муж: Лысов Констатин Алексеевич

Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.

Дочь: Лысова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Лысов Констатин Алексеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.

Дочь: Лысова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Лысов Констатин Алексеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.

Дочь: Лысова дочь Константиновна

Отец ребёнка: Лысов Констатин Алексеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1915 ст.

Дочь: Лысова дочь Константиновна

Отец ребёнка: Лысов Констатин Алексеевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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