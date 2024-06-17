Бондарев Степан Феоктистов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1892
Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева
Рождение ребёнка
06.08.1894
Дочь: Бондарева Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева
Рождение ребёнка
08.01.1897
Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева
Рождение ребёнка
02.05.1899
Дочь: Бондарева Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева
Рождение ребёнка
03.04.1904
Дочь: Бондарева Ирина Степанова
Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Бондарева Наталья Степанова
Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева
Смерть
Неизвестно