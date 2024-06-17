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Бондарев Степан Феоктистов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарев Феклист Авдеев

Мать: Бондарева (Тарасова) Соломония Фирсова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Февронья Евсеева

Рождение ребёнка
20.12.1892

Сын: Бондарев Феодор Степанов

Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева

Рождение ребёнка
06.08.1894

Дочь: Бондарева Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева

Рождение ребёнка
08.01.1897

Сын: Бондарев Павел Степанов

Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева

Рождение ребёнка
02.05.1899

Дочь: Бондарева Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева

Рождение ребёнка
03.04.1904

Дочь: Бондарева Ирина Степанова

Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева

Рождение ребёнка
20.10.1906

Дочь: Бондарева Наталья Степанова

Мать ребёнка: Бондарева Февронья Евсеева

Смерть
Неизвестно

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