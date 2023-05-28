Антонова (Михайловцева) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Михайловцева) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1951

Отец: Михайловцев Сергей Алексеевич

Мать: Михайловцева Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
31.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Геннадий Николаевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.03.1979

Дочь: Яковлева Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Антонов Геннадий Николаевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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