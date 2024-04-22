Ушакова (Денисова) Марфа Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Егор Иванович
Мать: 0
Рождение ребёнка
10.10.1918
Сын: Ушаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.05.1919
Дочь: Вершкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.12.1921
Дочь: Ушакова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абаимова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоринов Виктор Васильевич
Смерть
Неизвестно