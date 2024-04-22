Ушакова (Денисова) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Денисова) Марфа Егоровна

Место рождения

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Егор Иванович

Мать: 0

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.10.1918

Сын: Ушаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.05.1919

Дочь: Вершкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.12.1921

Дочь: Ушакова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абаимова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Тимофеевич

Мельцаны, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоринов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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