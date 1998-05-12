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Копытченко Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1924

Дата смерти

12.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытченко Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Пинчук Мария Михайловна

Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: Поповнина (Копытченко) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Пинчук Мария Михайловна

Смерть
12.05.1998

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