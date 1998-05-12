Копытченко Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1924
Дата смерти12.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытченко Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Пинчук Мария Михайловна
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: Поповнина (Копытченко) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Пинчук Мария Михайловна
Смерть
12.05.1998