(Кашкарова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кашкарова) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Кашкаров Иван

Мать: Анна Александровна

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