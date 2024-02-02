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(Кашкарова) Зоя Ивановна
(Кашкарова) Зоя Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1935
Пол
Женский
Отец
Кашкаров Иван
Мать
(Дубова) Анна Александровна
Около 1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец:
Кашкаров Иван
Мать:
Анна Александровна
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