Дяденков Иван Борисович 17.01.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дяденков Иван Борисович

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Место рождения

деревня Прудня Понизовский с/с Бельского района Смоленской области

Дата рождения

17.01.1919

Дата смерти

10.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1919

Отец: Дяденков Борис Кононович

Мать: Дяденкова Наталья Дмитриевна

деревня Прудня Понизовский с/с Бельского района Смоленской области
Рождение ребёнка
01.08.1948

Дочь: Коржаева (Дяденкова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Дяденкова (Белова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
15.05.1955

Дочь: Приказченкова (Дяденкова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Дяденкова (Белова) Мария Федоровна

деревня Прудня Бельского уезда Смоленской губернии
Бракосочетание
22.06.1955

Жена: Дяденкова (Белова) Мария Федоровна

Понизовский с/с Жарковского района Великолукской области
Смерть
10.11.1978
деревня Прудня Понизовского с/с Бельского района

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