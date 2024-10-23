Дяденков Иван Борисович
Место рождениядеревня Прудня Понизовский с/с Бельского района Смоленской области
Дата рождения17.01.1919
Дата смерти10.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1919
деревня Прудня Понизовский с/с Бельского района Смоленской области
Рождение ребёнка
01.08.1948
Дочь: Коржаева (Дяденкова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Дяденкова (Белова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1955
Дочь: Приказченкова (Дяденкова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Дяденкова (Белова) Мария Федоровна
деревня Прудня Бельского уезда Смоленской губернии
Бракосочетание
22.06.1955
Понизовский с/с Жарковского района Великолукской области
Смерть
10.11.1978
деревня Прудня Понизовского с/с Бельского района