Трегубов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Елена Яковлевна

Военная служба
1900 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Штабс-капитан 52-го пехотного Виленского полка.
Рождение ребёнка
28.03.1900 ст.

Сын: Трегубов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Трегубова Елена Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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