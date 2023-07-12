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Касаткин Семен Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1904

Жена: Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Касаткин Иван Семенович

Мать ребёнка: Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Касаткин Григорий Семенович

Мать ребёнка: Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Касаткин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Агрипина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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