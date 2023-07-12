Касаткин Семен Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1904
Жена: Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Касаткин Григорий Семенович
Мать ребёнка: Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Касаткин Михаил Семенович
Мать ребёнка: Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно