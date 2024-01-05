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Афанаскина Алёна
Афанаскина Алёна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Афанаскин Сергей Николаевич
1976 г.р.
Мать
Рябова Екатерина Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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Биография
Биография
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Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Афанаскин Сергей Николаевич
Мать:
Рябова Екатерина Владимировна
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