Болотова (Владыкина) Инна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.2015
Сын: Болотов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Болотов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
27.06.2018
Дочь: Болотова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Болотов Алексей Владимирович