Болотова (Владыкина) Инна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Владыкина) Инна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
07.12.2015

Сын: Болотов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Болотов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
27.06.2018

Дочь: Болотова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Болотов Алексей Владимирович

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