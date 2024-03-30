Малахов Семен Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малахов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Надежда Семёновна
Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1938
Дочь: Халина (Малахова) Мария Семёновна
Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична
Рождение ребёнка
26.10.1948
Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична
Ишутино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1952
Дочь: Рябоконь (Малахова) Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична
Рождение ребёнка
15.01.1955
Дочь: Ахинина (Малахова) Галина Семёновна
Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична
Смерть
Неизвестно