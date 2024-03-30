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Малахов Семен Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малахов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Надежда Семёновна

Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична

Рождение ребёнка
01.05.1938

Дочь: Халина (Малахова) Мария Семёновна

Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична

Рождение ребёнка
26.10.1948

Сын: Малахов Семен Семёнович

Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична

Ишутино, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1952

Дочь: Рябоконь (Малахова) Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична

Рождение ребёнка
15.01.1955

Дочь: Ахинина (Малахова) Галина Семёновна

Мать ребёнка: Малахова (Лапшова) Просковья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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