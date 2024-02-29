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Потерин Александр Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Потерин Фома Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Потерин Матвей Александров

Мать ребёнка: Потерина Соломонида Прохорова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Потерин Леонтий Александров

Мать ребёнка: Потерина Соломонида Прохорова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Потерин Никифор Александров

Мать ребёнка: Потерина Соломонида Прохорова

Смерть
1776

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