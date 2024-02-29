Потерин Александр Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Потерин Фома Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Потерин Матвей Александров
Мать ребёнка: Потерина Соломонида Прохорова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Потерин Леонтий Александров
Мать ребёнка: Потерина Соломонида Прохорова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Потерин Никифор Александров
Мать ребёнка: Потерина Соломонида Прохорова
Смерть
1776