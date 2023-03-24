Пешков Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти07.04.1945
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Ульяна Ефтеевна
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 1941 по 07.04.1945
Род войск: 339 ошр Воинское звание: красноармеец Ореховский РВК ?
Смерть
07.04.1945
Причина смерти: умер от ран в WW2 | Место выбытия - ППГ-52 (полевой подвижной госпиталь )
Похороны
После 07.04.1945
Военное Кладбище. Могила №8