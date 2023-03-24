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Пешков Степан Степанович

Место рождения

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1916

Дата смерти

07.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Пешков Стефан Епифанович

Мать: Пешкова Пелагея Севостьяновна

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Ульяна Ефтеевна

Место жительства
Неизвестно
Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 1941 по 07.04.1945
Род войск: 339 ошр Воинское звание: красноармеец Ореховский РВК ?
Смерть
07.04.1945
Причина смерти: умер от ран в WW2 | Место выбытия - ППГ-52 (полевой подвижной госпиталь )
Похороны
После 07.04.1945
Военное Кладбище. Могила №8

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