Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1808

Муж: Свешников Тихон Максимович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Свешников Фома Тихонович

Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Свешникова) Катерина Тихоновна

Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Свешников Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Свешников Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Свешников Иван Тихонович

Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Свешников Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович

Смерть
После 1860

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