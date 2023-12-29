Свешникова (Соколова) Аксинья Андреевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1808
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Свешникова) Катерина Тихоновна
Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Свешников Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Свешников Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Свешников Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Свешников Тихон Максимович
Смерть
После 1860