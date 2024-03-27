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Зубаиров Зариф Мусинович

Место рождения

с.Бала-Четырман, Башкирия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубаиров Муса

Мать: не указана

с.Бала-Четырман, Башкирия
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Накия Зарифовна

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
12.02.1906

Дочь: Хасанова Рахима Зарифовна

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

с.Атяшево, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Кагарманова Гажибкамал Зарифовна

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зубаиров Габдельхак Зарифович

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
02.10.1912

Сын: Зубаиров Хаким Зарифович

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Халитова Хадича Зарифовна

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

с.Балыклы, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.07.1923

Сын: Зубаиров Габдрахман Зарифович

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

д.Балыклы Федоровский район БАССР
Рождение ребёнка
20.02.1926

Сын: Зубаиров Абдулла Зарифович

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

с.Бала-Четырман, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Зубаирова Оркыя Зарифовна

Мать ребёнка: Зубаирова Фатима

с.Бала-Четырман, Фёдоровский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
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