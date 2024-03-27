Зубаиров Зариф Мусинович
Место рожденияс.Бала-Четырман, Башкирия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Зубаиров Муса
с.Бала-Четырман, Башкирия
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Накия Зарифовна
Мать ребёнка: Зубаирова Фатима
с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
12.02.1906
Дочь: Хасанова Рахима Зарифовна
Мать ребёнка: Зубаирова Фатима
с.Атяшево, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Кагарманова Гажибкамал Зарифовна
Мать ребёнка: Зубаирова Фатима
с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
1910
Сын: Зубаиров Габдельхак Зарифович
Мать ребёнка: Зубаирова Фатима
с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
02.10.1912
Мать ребёнка: Зубаирова Фатима
с.Балыклы, Фёдоровский район
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Халитова Хадича Зарифовна
Мать ребёнка: Зубаирова Фатима
с.Балыклы, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.07.1923
Сын: Зубаиров Габдрахман Зарифович
Мать ребёнка: Зубаирова Фатима
д.Балыклы Федоровский район БАССР
Рождение ребёнка
20.02.1926
Сын: Зубаиров Абдулла Зарифович
Мать ребёнка: Зубаирова Фатима
с.Бала-Четырман, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Зубаирова Оркыя Зарифовна
Мать ребёнка: Зубаирова Фатима
с.Бала-Четырман, Фёдоровский район, БАССР
Смерть
Неизвестно