Мирошников Самуил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мирошников Иван Самойлович
Мать ребёнка: Мирошникова Жена Самуила
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мирошников Василий Самойлович
Мать ребёнка: Мирошникова Жена Самуила
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно