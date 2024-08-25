Мирошников Самуил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошников Самуил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Мирошников Иван Самойлович

Мать ребёнка: Мирошникова Жена Самуила

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мирошников Василий Самойлович

Мать ребёнка: Мирошникова Жена Самуила

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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