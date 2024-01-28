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Захарычев Яков Тимофеевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Захарычев Тимофей Степанович

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарычева Ксения Гордеевна

Работа или профессия
Неизвестно
скорняк; мещанин
Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Захарычев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Захарычева Ксения Гордеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Захарычева) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Захарычева Ксения Гордеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Захарычев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Захарычева Ксения Гордеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Захарычева) Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Захарычева Ксения Гордеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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