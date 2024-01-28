Захарычев Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Захарычев Тимофей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
скорняк; мещанин
Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Захарычев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Захарычева Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Захарычева) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Захарычева Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Захарычев Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Захарычева Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Захарычева) Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Захарычева Ксения Гордеевна
Смерть
Неизвестно