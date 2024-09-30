Лотта (Саволайнен) Софья Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лотта Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1884
Дочь: Матикайнен (Лотта) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Лотта Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1889
Дочь: Матикайнен (Лотта) Анна Петровна
Отец ребёнка: Лотта Петр Иванович
Смерть
Неизвестно