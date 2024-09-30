Лотта (Саволайнен) Софья Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотта (Саволайнен) Софья Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лотта Петр Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1884

Дочь: Матикайнен (Лотта) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Лотта Петр Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1889

Дочь: Матикайнен (Лотта) Анна Петровна

Отец ребёнка: Лотта Петр Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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