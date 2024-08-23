Дамм (Рауш) Анна Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1748
Дочь: (Дамм) Анна Барбара Филипповна
Отец ребёнка: Дамм Иоганн Филипп
Рождение ребёнка
24.11.1750
Сын: Дамм Иоганн Христоффель Филиппович
Отец ребёнка: Дамм Иоганн Филипп
Рождение ребёнка
28.01.1753
Дочь: (Дамм) Анна Доротея Иоганновна
Отец ребёнка: Дамм Иоганн Филипп
Рождение ребёнка
11.05.1756
Дочь: Роот (Дамм) Элизабета Доротея Иоганновна
Отец ребёнка: Дамм Иоганн Филипп
Смерть
Неизвестно