Дамм (Рауш) Анна Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дамм (Рауш) Анна Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1748

Дочь: (Дамм) Анна Барбара Филипповна

Отец ребёнка: Дамм Иоганн Филипп

Рождение ребёнка
24.11.1750

Сын: Дамм Иоганн Христоффель Филиппович

Отец ребёнка: Дамм Иоганн Филипп

Рождение ребёнка
28.01.1753

Дочь: (Дамм) Анна Доротея Иоганновна

Отец ребёнка: Дамм Иоганн Филипп

Рождение ребёнка
11.05.1756

Дочь: Роот (Дамм) Элизабета Доротея Иоганновна

Отец ребёнка: Дамм Иоганн Филипп

Смерть
Неизвестно

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