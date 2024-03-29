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(Шаталова) Елизавета Васильевна
(Шаталова) Елизавета Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1917
Пол
Женский
Отец
Шаталов Василий Дмитриевич
Мать
Шаталова Ольга Евфимовна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1917
Отец:
Шаталов Василий Дмитриевич
Мать:
Шаталова Ольга Евфимовна
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